Centri fitness: un adulto su cinque è iscritto

Centri fitness: un adulto su cinque è iscritto Keystone-SDA

Andare in palestra piace sempre più agli svizzeri. Nel 2025 erano 1,45 milioni, 1 adulto su 5, i possessori di un abbonamento fitness, in aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente, ciò che rappresenta un nuovo record. Lo riporta Swiss Active in una nota odierna.

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(Keystone-ATS) Anche il numero di centri fitness continua ad aumentare: grazie al +3,3% registrato nel 2025, si è arrivati a quota 1441. La densità di palestre per 100’000 abitanti è maggiore nel canton Basilea Città (22,8 centri), il Ticino si trova in sesta posizione con 17,0 centri, poco sopra la media nazionale di 15,9. Sedicesimi invece i Grigioni con 14,6 centri, chiude il Vallese con 8,3.

Sempre più giovani

Swiss Active, la Comunità di interessi Fitness Svizzera, si rallegra particolarmente dell’aumento dei clienti tra i 20 e i 29 anni, che sono diventati la categoria più rappresentata, scalzando dalla vetta il gruppo tra i 30 e i 39 anni. “Sempre più giovani in Svizzera associano il fitness e l’attività fisica a uno stile di vita sano e consapevole”, sostiene il vicepresidente della comunità, Jochen Müller, citato nel comunicato. A suo avviso, i giovani sono decisivi per il futuro del settore.

Secondo Swiss Active, la “megatendenza della salute” si riflette in questa fascia d’età anche in una diminuzione del consumo di alcol.

Di conseguenza a godere di buona salute non sono soltanto i frequentatori dei centri, ma anche i portafogli dei loro gestori. Secondo Jochen Müller il clima economico resta “estremamente positivo” e la propensione all’investimento alta. Nove gestori su dieci valutano la loro situazione finanziaria buona o molto buona, anche questo un nuovo primato.

Crescono ricavi e impiegati

I ricavi sono a loro volta cresciuti, seppure in maniera più contenuta rispetto alle iscrizioni. Il settore ha comunque raggiunto un volume di 1,36 miliardi di franchi, il 4,4% in più rispetto al 2024. La differenza tra i due dati viene spiegata da Swiss Active con il fatto che la maggior parte delle nuove adesioni appartengono al segmento di prezzo più basso.

Gli impiegati del settore sono a loro volta aumentati del 3,8%. Ora sono 27’667, di cui sempre più con un contratto a tempo indeterminato.

I clienti preferiscono gli allenamenti individuali, mentre sono in perdita di popolarità i corsi di gruppo e le offerte di allenamento online. Inoltre sempre più centri fitness propongono anche la sauna, oppure consulenze nutrizionali.

È la quinta volta che Swiss Active raccoglie questi dati in collaborazione con la Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement e la SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement di Zurigo. Durante questo lasso di tempo i numeri di iscritti e di ricavi sono sempre aumentati.