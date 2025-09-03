CF: calabrone asiatico, nuove misure di lotta contro proliferazione

Keystone-SDA

Per contrastare più efficacemente la diffusione del calabrone asiatico in Svizzera, dal primo ottobre sarà autorizzato l'uso di prodotti biocidi nei boschi.

(Keystone-ATS) Il Consiglio federale ha adottato oggi le necessarie modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, adempiendo così un mandato del Parlamento

Il calabrone asiatico è una specie esotica invasiva che si nutre sia di api da miele che di api selvatiche. Nelle colonie di calabroni asiatici, le regine costruiscono i nidi primari in primavera, spesso nelle aree urbane. In queste aree è già permesso l’uso di prodotti biocidi, che sono invece vietati nei boschi, indica una nota governativa odierna.

L’obiettivo delle modifiche dell’ordinanza è quello di eliminare i nidi secondari nel bosco già a partire da quest’autunno e di rallentare così la diffusione di questo insetto nell’anno successivo.

I nidi secondari dei calabroni asiatici, che sono più grandi e possono ospitare migliaia di individui, si trovano infatti principalmente sulle cime degli alberi nei boschi. Per questo motivo, secondo l’esecutivo, i Cantoni devono poter già quest’anno autorizzare l’uso eccezionale di biocidi nei boschi.

Per poter autorizzare simili prodotti, questi insetti devono rappresentare un pericolo significativo per la salute dell’uomo o del bestiame o per l’ambiente. I prodotti scelti devono causare il minor inquinamento possibile. Inoltre, per questo scopo possono essere utilizzati solo biocidi omologati, viene ancora precisato.

Originario dell’Asia, il calabrone asiatico è una specie in grado di riprodursi molto rapidamente. L’insetto è stato segnalato in Svizzera nel 2017 proveniente dalla Francia. Nel 2023 si è diffuso rapidamente lungo l’Arco giurassiano e nella Svizzera romanda. Il Ticino è per ora risparmiato.

I due cantoni di Basilea hanno annunciato di aver individuato e distrutto 57 nidi nel 2024. All’inizio di marzo di quest’anno, il Vallese ha intensificato la lotta contro il calabrone asiatico installando trappole nei distretti di Monthey e St-Maurice. Dal canto suo, Vaud ha fatto intervenire uno specialista per limitare la proliferazione dell’insetto, con la conseguente distruzione di circa 80 nidi nella seconda metà del 2024.