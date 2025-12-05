CF: personale domestico, salario orario più elevato dal 2026

Keystone-SDA

Busta paga più pingue da inizio gennaio prossimo per il personale domestico. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale che ha prorogato di tre anni, fino al 31 dicembre 2028, l'ordinanza sul contratto normale di lavoro.

(Keystone-ATS) Poiché negli ultimi due anni (2023-2024) il 6% dei datori di lavoro controllati nel settore dell’economia domestica ha violato disposizioni vincolanti del CNL, il governo pensa che si sia confrontati con violazioni ripetute dei salari minimi. È quindi necessario intervenire sulla base delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone.

Inoltre, sottolinea una nota governativa odierna, a causa della forte domanda nelle famiglie di personale assistenziale è probabile che il mancato rinnovo del CNL faccia aumentare la pressione sui salari e il rischio di abusi.

I salari minimi verranno quindi aumentati del 2%. Stando all’ordinanza, il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a 20,35 franchi l’ora per i lavoratori non qualificati, somma che sale a 22,30 franchi per chi ha almeno 4 anni di esperienza nell’economia domestica. Per il personale qualificato in possesso di un AFC (Attestato Federale di Capacità) sono previsti 24,55 franchi l’ora e per i lavoratori con un CFP (Certificato federale di formazione pratica) 22,30 franchi.