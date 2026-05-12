Christie’s segna record con orologi rari, oltre 33 milioni franchi

Keystone-SDA

Christie's ha chiuso la sua asta "Rare Watches" a Ginevra con un risultato eccezionale: 33'054'441 di franchi, il più alto mai raggiunto per un'asta di orologi di diversi proprietari nella storia della casa d'aste.

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(Keystone-ATS) Con un tasso di vendita del 99% per lotto e un prezzo medio del 188% superiore alle stime basse, l’evento – riferisce l’agenzia italiana Adnkronos – sottolinea la crescente richiesta nel mercato internazionale degli orologi da collezione.

Tra i pezzi più attesi, il Cartier Crash London del 1990 ha triplicato la sua stima minima, vendendo per 1’585’000 di franchi e stabilendo un nuovo record mondiale per il modello. Caratterizzato da una cassa in oro massiccio e dal cinturino “Crash” con chiusura deployante firmata Cartier London, l’orologio ha catturato l’attenzione di collezionisti e appassionati.

Il lotto più prezioso è stato il rarissimo F.P. Journe Platinum Tourbillon Souverain, Ref. T, venduto a 2’439’000 di franchi, cinque volte il valore minimo stimato. Introdotto al Baselworld del 1999, il segnatempo proveniva dalla famiglia del proprietario originale, acquistato la vigilia di Natale del 2000.

L’asta ha attirato una partecipazione globale: il 44% dei clienti proveniva da Europa, Medio Oriente e Africa, il 19% dall’Asia-Pacifico e il 28% dagli Stati Uniti. Il 30% dei partecipanti era nuovo al mercato Christie’s. Remi Guillemin, responsabile orologi per Europa e Americhe, ha sottolineato la fiducia continua dei venditori e l’entusiasmo internazionale dei collezionisti, evidenziando nuovi record mondiali per un cronografo Audemars Piguet e per il Cartier Crash.

Altri pezzi di rilievo includevano il Tiffany Blue Nautilus Patek Philippe Ref. 5711/1A-018, venduto a 1.270.000 di franci svizzeri (circa 1.295.000 di euro), e il Patek Philippe Ref. 3970EP-047 con quadrante monogram nero, appartenuto al celebre collezionista americano Michael Steven Ovitz, che ha realizzato 1’016’000 di franchi. Anche altri marchi prestigiosi come A. Lange & Söhne, Daniel Roth e Krayon hanno registrato vendite significative, confermando l’ampia varietà di interesse tra i collezionisti e la solidità del mercato degli orologi di alta gamma.