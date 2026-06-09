Cicogna nera entra in elenco svizzero uccelli nidificanti

Keystone-SDA

La Svizzera conta una nuova specie di uccelli nidificanti. Si tratta della cicogna nera (Ciconia nigra), di cui il biologo Lionel Maumary ha scoperto un nido nel Canton Vaud all'inizio del mese di giugno.

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(Keystone-ATS) La coppia che lo occupa sta attualmente allevando tre piccoli, nati circa due settimane fa.

“Questa scoperta rappresenta per me il coronamento di nove anni di ricerche infruttuose”, scrive sul sito oiseaux.ch Maumary, che è presidente del Circolo ornitologico di Losanna. Il quotidiano 24Heures aveva pubblicato la notizia poco prima.

Alcuni ornitologi sospettavano che la specie nidificasse nelle foreste vodesi dal 2018, così come nel nordest della Svizzera. “La prova della nidificazione è stata finalmente ottenuta il 15 maggio 2026, quando un adulto si è inoltrato senza esitazione in un margine boschivo del Canton Vaud”, prosegue Maumary.

Tuttavia, è stato solo tre settimane più tardi, l’altro ieri, che il biologo ha scoperto il nido. La sua ubicazione non viene però resa pubblica “per ragioni evidenti”, aggiunge.

La cicogna nera nidifica nella Penisola iberica nonché dall’Europa centrale fino alla Cina e alla Corea. Predilige le vecchie foreste di latifoglie o miste, estese e indisturbate, intervallate da fiumi, radure, stagni e laghi, e si nutre soprattutto di insetti acquatici, piccoli pesci e anfibi, precisa ancora Maumary.