Cina vuole “rafforzare” cooperazione economica con USA

Keystone-SDA

La Cina intende "rafforzare" la cooperazione economica con gli Stati Uniti, in particolare per evitare qualsiasi "concorrenza sleale".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il ministro del commercio di Pechino Wang Wentao in occasione di un incontro con il rappresentante americano per il commercio, Jamieson Greer.

I due statisti si sono incontrati ieri a margine di una conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio a Yaoundé, in Camerun, a meno di due mesi dalla visita prevista a Pechino del presidente statunitense Donald Trump.

Lo scorso anno le due principali economie mondiali si sono scontrate in un’aspra battaglia commerciale dalle ripercussioni globali, prima di una tregua raggiunta in ottobre e di nuovi colloqui ad alto livello tenutisi a metà marzo a Parigi, che hanno permesso di allentare le tensioni.

“La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione economica e commerciale multilaterale e regionale con gli Stati Uniti”, ha detto Wang a Greer, secondo un comunicato pubblicato oggi dal Ministero del commercio cinese.

Le due potenze devono “gestire correttamente il rapporto tra concorrenza e cooperazione”, “evitare una concorrenza sleale” e “promuovere uno sviluppo sano, stabile e sostenibile” dei legami economici, ha affermato, sempre citato nella nota.

Numerose questioni continuano a incidere negativamente sulle relazioni economiche bilaterali tra Pechino e Washington, dai dazi statunitensi alla bilancia commerciale a favore della Cina, passando per le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle tecnologie di punta esportate verso il gigante asiatico.

Wang ha inoltre espresso la sua “profonda preoccupazione” per le indagini commerciali avviate dagli Stati Uniti al fine di poter reintrodurre nuovi dazi doganali.

Queste inchieste, condotte nell’ambito della lotta contro il lavoro forzato e le sovraccapacità produttive, prendono di mira la Cina ma anche molti altri paesi.

Secondo la Casa Bianca, la visita di Trump a Pechino avrà luogo il 14 e il 15 maggio. Inizialmente era prevista per la fine di marzo-inizio aprile.