CN: giocattoli, rafforzare sicurezza per tutelare salute bambini

Basandosi a che su quanto avviene nell'Ue, la vendita online di giocattoli pericolosi per la salute dei bambini va limitata.

(Keystone-ATS) È quanto auspica una mozione di Piero Marchesi (UDC/TI) adottata oggi dal Consiglio nazionale per 107 voti a 77 e 7 astensioni. Il dossier va agli Stati.

Stando a Marchesi, che si basa su quanto pubblica periodicamente il sito European Safety Gate, di recente sono stati individuati una dozzina di prodotti a rischio venduti liberamente su internet e a prezzi stracciati, quali palloni gonfiabili che contengono fumi chimici, giocattoli colorati con vernici nocive che causano allergie, palloncini d’acqua prodotti con sostanze cancerogene.

Ma mentre l’Europa corre ai ripari irrigidendo il sistema normativo. la Svizzera sta a guardare. Per il deputato ticinese è invece ora di mettere mano all’attuale pacchetto normativo che regola la materia “per tutelare la salute dei bambini e soprattutto per aiutare i genitori a non acquistare prodotti pericolosi per la salute dei loro figli”.

Da parte del Consiglio federale, ha spiegato in aula la “ministra” della sanità, Elisabeth Baume-Schneider, non s’intende rimanere con le mani in mano. Con la prevista revisione parziale della legge in materia – la consultazione è prevista per la seconda metà di quest’anno – si vuole regolamentare meglio il commercio in Internet conferendo, ad esempio, agli organi di esecuzione cantonali maggiori possibilità di chiudere siti web e rimuovere prodotti dai negozi e dalle piattaforme online.

Baume-Schneider ha precisato che s’intende rafforzare la base giuridica per il controllo del commercio elettronico ma solo se esiste un legame con la Svizzera, come una sede legale in Svizzera o, nel caso di una piattaforma online svizzera, un sito web in Svizzera con un nome di dominio che termina in ch.