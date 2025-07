Coca-Cola conferma, in autunno versione con zucchero di canna

Keystone-SDA

La Coca-Cola ha confermato oggi, in occasione della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, che in autunno lancerà negli Stati Uniti una versione della famosa bevanda a base di zucchero di canna.

(Keystone-ATS) “Questa aggiunta è pensata per integrare il solido portafoglio base del gruppo e offrire più scelta per tutte le occasioni e tutte le preferenze”, ha affermato in una nota l’azienda con sede ad Atlanta, senza però fornire ulteriori dettagli. “Nell’ambito del nostro programma di innovazione in corso, il gruppo intende lanciare negli Stati Uniti questo autunno un prodotto contenente zucchero di canna americano per ampliare la gamma di prodotti a marchio Coca-Cola”, ha semplicemente spiegato.

Il 16 luglio Donald Trump ha pubblicato un post su Truth, affermando che la Coca-Cola aveva accettato – su sua richiesta – di modificare la composizione della sua produzione negli Stati Uniti, utilizzando “vero zucchero di canna”.