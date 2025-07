Oggi in Svizzera

Il Tribunale internazionale dell’Aia ha definito per la prima volta, in un parere, la protezione del clima come un diritto umano . Cosa comporta questo parere dell’ONU sul clima per la Svizzera?

In un’intervista a SRF News, l’ambasciatore svizzero per l’ambiente Franz Perrez ha dichiarato che il parere della Corte internazionale di giustizia sancisce l’obbligo di tutti gli Stati di impegnarsi nella protezione del clima. Viene chiarito che le responsabilità devono essere valutate in base alla realtà attuale e non al passato. Questo riguarda, ad esempio, grandi Paesi emergenti come la Cina o l’Arabia Saudita: non è più lo status storico, ma la situazione odierna a determinare cosa si intende per Paese in via di sviluppo.

Secondo Perrez, con questo parere aumenta la pressione ad agire, anche se “probabilmente non in modo specifico sulla Svizzera, bensì sui Paesi con emissioni molto elevate”. Alla luce della vittoria delle anziane per il clima un anno fa a Strasburgo, il loro approccio sembra dunque trovare una conferma di principio.