Collisione fra tram in centro a Zurigo, tre feriti

Collisione fra tram nel primo pomeriggio di oggi in centro città a Zurigo. Due veicoli delle linee 11 e 13 sono entrati in collisione poco prima delle 13:00 nei pressi della nota Paradeplatz.

(Keystone-ATS) Nell’incidente sono rimaste lievemente ferite due passeggere di 23 e 56 anni nonché la conducente di uno dei convogli, ha comunicato la polizia cittadina.

Per una delle vittime sono stati sufficienti i controlli sul posto, mentre le altre due donne sono state trasportate in ospedale dai soccorsi. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto d’indagine, precisano le autorità.

A seguito della collisione, il traffico tranviario lungo la Bahnhofstrasse è stato temporaneamente interrotto, con disagi su cinque linee della rete dei trasporti pubblici cittadini.

