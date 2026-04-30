Comunità ebraica avvisò autorità prima della strage di Bondi

Keystone-SDA

Un gruppo della comunità ebraica australiana aveva avvertito la polizia che un attacco terroristico era "probabile" pochi giorni prima che due uomini armati uccidessero 15 persone nella sparatoria di massa a Bondi Beach. È quanto è emerso da un'inchiesta.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Un attacco terroristico contro la comunità ebraica del Nuovo Galles del Sud è probabile e vi è un alto livello di diffamazione antisemita”, aveva scritto il Community Security Group in un’e-mail diffusa dall’inchiesta. La polizia aveva dichiarato di non poter fornire agenti dedicati, ma che avrebbe inviato pattuglie mobili per “controllare e monitorare l’evento”.

L’Australia dovrebbe rafforzare la sicurezza durante gli eventi ebraici e rivedere le principali squadre antiterrorismo a seguito della sparatoria di massa antisemita dello scorso anno a Bondi Beach, secondo quanto emerso dalla stessa inchiesta. La comunità ebraica australiana “era l’evidente obiettivo dell’attacco”, ha concluso una commissione incaricata di indagare sulla sparatoria in un rapporto preliminare.

La polizia dovrebbe valutare la possibilità di rafforzare le misure di sicurezza durante le celebrazioni ebraiche “che prevedono un pubblico numeroso”, ha affermato il giudice in pensione Virginia Bell, che presiede l’inchiesta. Le forze dell’ordine dovrebbero inoltre avviare una revisione immediata delle “strutture di leadership” e degli “accordi di condivisione delle informazioni” tra le squadre responsabili della lotta al terrorismo, ha aggiunto Bell.

La commissione d’inchiesta reale federale, il più alto livello di inchiesta governativa, ha il compito di indagare su tutto, dai fallimenti dell’intelligence alla diffusione dell’antisemitismo in Australia. Le commissioni d’inchiesta reali tengono udienze pubbliche e a volte possono durare anni.

“La massima responsabilità di un governo statale è proteggere i suoi cittadini, e il 14 dicembre dello scorso anno non lo abbiamo fatto. Oggi ce ne assumiamo la responsabilità”, ha commentato il premier del Nuovo Galles del Sud, Chris Minns.

L’attentatore, Sajid Akram, 50 anni, è stato ucciso dalla polizia durante l’attacco. Il figlio 24enne Naveed, cittadino australiano di nascita e tuttora in carcere, è stato accusato di terrorismo e di 15 omicidi.