Oggi in Svizzera, speciale votazioni

Il popolo del canton Vaud ha deciso di ancorare il principio di un salario minimo cantonale nella Costituzione con il 49% di “sì”, il 46% di “no” e il 5% di schede vuote. Respinta invece l’iniziativa legislativa che prevedeva, tra le altre cose, l’introduzione di un salario minimo di 23 franchi all’ora e il controprogetto del Governo, che contemplava lo stesso livello di remunerazione, ma dava la precedenza ai contratti collettivi di lavoro. Resta ora il dubbio su come l’iniziativa sarà implementata.

In Ticino, l’elettorato ha nettamente respinto un’iniziativa che chiedeva che le cure dentarie dovessero essere rimborsate tramite un’assicurazione cantonale obbligatoria. Approvato invece il testo che chiede di ancorare nella Costituzione il principio per cui la revisione generale dei valori di stima immobiliare non può comportare automaticamente aumenti fiscali, né tagli alle prestazioni sociali.

A Basilea Città le imposte saranno prelevate direttamente dal salario. Il 53,4% delle persone votanti ha infatti detto “sì” alla relativa modifica della legge. Si tratta così del primo Cantone in Svizzera che introduce tale modello.

Sempre a Basilea Città si votava per la limitazione di un’altra popolazione, non quella umana, ma quella dei piccioni. È stato approvato il controprogetto delle autorità che prevede un progetto pilota di gestione della specie simile a quello già introdotto a Berna. A differenza dell’iniziativa a cui si opponeva, non prevede il divieto di uccisione dei volatili.

A Zurigo, si votava sull’annoso problema della carenza di alloggi. Tutte e tre le iniziative volte a migliorare la situazione sono state bocciate. Il popolo ha tuttavia detto sì a due controprogetti elaborati dalle autorità. Verrà quindi inserito nella Costituzione l’obiettivo di un’offerta abitativa sufficiente, ma lo Stato sarà obbligato a svolgere il ruolo di committente.

L’altro controprogetto prevede obblighi più severi per i locatori, ad esempio verificando che i lavori di risanamento sono possibili senza sgomberare gli inquilini. Questi ultimi dovranno essere inoltre informati con un anno di anticipo in caso di eventuale disdetta di un contratto e ricevere assistenza nella ricerca di un nuovo alloggio.