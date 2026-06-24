Oggi in Svizzera

Dopo il vertice, il direttore dell’hotel Bürgenstock, Chris Franzen, ha chiesto di essere intervistato in piedi, perché temeva di addormentarsi.

Il direttore dell’hotel Bürgenstock, Chris Franzen, ha rivelato ai giornali di CH Media i retroscena del vertice USA-Iran . L’albergo ha avuto meno di 48 ore di tempo per preparare l’accoglienza dei negoziati, una sfida logistica di grande portata.

Per accogliere le delegazioni, tutte le 380 camere sono state riassegnate ai rappresentanti di Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan, riuniti nel cantone di Nidvaldo nel tentativo di porre fine al conflitto in Medio Oriente. Risultato: 1’200 prenotazioni hanno dovuto essere annullate. Più di 2’000 clienti sono stati ricollocati in hotel a loro scelta, a spese del Bürgenstock.

In questo breve lasso di tempo è stato inoltre necessario predisporre l’intero dispositivo: sicurezza, sale per i negoziati, centro stampa e ristorazione. A titolo di confronto, il vertice sull’Ucraina, organizzato due anni fa nello stesso luogo, aveva beneficiato di diversi mesi di preparazione. Esausto, Chris Franzen ha persino preferito concedere l’intervista in piedi, per il timore di addormentarsi se si fosse seduto.

I negoziati di pace attualmente in corso tra Washington e Teheran non avranno tuttavia effetti sulla guerra cibernetica in corso, ha dichiarato alla RTS Homeland Justice, un gruppo di hacker che l’FBI sostiene essere guidato dai servizi di intelligence iraniani. Il gruppo ha già causato danni significativi in diversi Paesi, in particolare in Albania, e ha minacciato di prendere di mira la Svizzera.