Oggi in Svizzera

La serie dei rigori ha regalato un finale ricco di tensione a una partita poco spettacolare. Dopo 120 minuti il risultato era ancora fermo sullo 0:0. Quando il terzo rigorista svizzero, Manuel Akanji, ha calciato il pallone sopra la traversa, per le tifose e i tifosi svizzeri sono stati momenti di grande tensione. Ma la Nazionale ha mantenuto i nervi saldi.

Il portiere Gregor Kobel ha parato con sicurezza il quarto tentativo colombiano e Rubén Vargas ha poi trasformato il rigore decisivo. Per i quarti di finale la Nazionale lascerà Vancouver. La partita si disputerà a Kansas City e l’avversaria sarà l’Argentina, attuale campione del Mondo. Con la selezione sudamericana gli svizzeri hanno ancora un conto aperto. Al Mondiale 2014, l’Albiceleste li eliminò negli ottavi di finale con un 1:0 nei tempi supplementari.

E questa volta? “Vinceremo il Mondiale”, affermano con convinzione i e le fan della “Nati” che hanno festeggiato talvolta fino al sorgere del sole. Per seguire Svizzera-Argentina dovranno fare ancora una volta le ore piccole oppure alzarsi molto presto: il calcio d’inizio è previsto per domenica alle 3:00, ora svizzera.