Oggi in Svizzera

Aumentare l’utilizzo di SwissCommunity e raccogliere fondi: i delegati e le delegate del Consiglio degli svizzeri all’estero hanno lavorato in piccoli gruppi per definire misure concrete.

Soffia un vento di contestazione sull’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE). Durante la prima giornata degli SwissCommunity Days, attualmente in corso a Brunnen, nella Svizzera centrale, diverse delegate e delegati hanno criticato le priorità dell’organizzazione.

I toni si sono accesi sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni quando alcuni delegati hanno chiesto di fissare obiettivi misurabili per ciascuno degli assi programmatici della legislatura del Parlamento della Quinta Svizzera. Daniel Hunziker, direttore dell’OSE, ha tuttavia ritenuto irrealistico definire simili indicatori di performance. A suo avviso, l’organizzazione non dispone delle risorse necessarie per raggiungerli.

Anche il grado di partecipazione alla piattaforma di scambio SwissCommunity è stato al centro del dibattito. Delegati e delegate hanno avanzato diverse proposte per aumentare il coinvolgimento dell’utenza, tra cui contenuti più interessanti, una maggiore visibilità degli SwissCommunity Days e il ricorso a influencer. Sono state inoltre sollevate alcune difficoltà tecniche legate all’applicazione.

Le persone presenti hanno inoltre partecipato a un workshop sulle finanze dell’OSE. Le discussioni si sono concentrate sui modi per generare entrate supplementari in vista di una possibile riduzione dei sussidi pubblici destinati all’organizzazione. Tra le soluzioni proposte figurano sponsorizzazioni, pubblicità, eventi di beneficenza o di networking, crowdfunding e collaborazioni con aziende.