Consegnata la petizione su protezione bosco con oltre 72’600 firme

Consegnata la petizione su protezione bosco con oltre 72'600 firme Keystone-SDA

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È stata consegnata oggi alla Cancelleria federale la petizione "Proteggiamo i nostri boschi, prima che sia troppo tardi", munita di oltre 72'600 firme. I promotori hanno sottolineato come il numero elevato di sottoscrizioni sia un "forte segnale di vigilanza".

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(Keystone-ATS) Le 72’677 firme sono state raccolte in poco meno di tre settimane, si legge in una nota odierna. Secondo i promotori la petizione, lanciata dall’ambientalista apartitica Karina Niklaus, ha indotto il Consiglio federale e soprattutto il ministro dell’ambiente Albert Rösti a fare marcia indietro.

A scatenare la raccolta di firme erano stati infatti i tagli annunciati dal Consiglio federale ai fondi destinati all’adattamento dei boschi svizzeri ai cambiamenti climatici. Con la notizia di ieri che i piani di risparmio sono stati accantonati, la consegna è ora diventata una “storica vittoria di tappa per la protezione dei boschi”, viene precisato.

I promotori della petizione vedono nel loro impegno un chiaro segnale rivolto alla Confederazione: i milioni promessi non devono essere dispersi in interventi a breve termine sui sintomi, ma devono essere investiti coerentemente in una gestione forestale permanente realmente vicina alla natura e sostenibile, viene ancora sottolineato.