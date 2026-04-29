Copernicus, nel 2025 temperature sopra la media nel 95% dell’Europa

Keystone-SDA

Almeno il 95% dell'Europa ha registrato temperature annuali superiori alla media nel 2025. Lo rivela il rapporto "Situazione europea del clima 2025" del servizio meteo della Ue, Copernicus, e della Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo).

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(Keystone-ATS) Un’ondata di calore record di tre settimane ha colpito la Finlandia e la Scandinavia, con temperature in prossimità e all’interno del Circolo Polare Artico che hanno superato i 30 gradi centigradi.

I ghiacciai in tutte le regioni europee hanno registrato una perdita netta di massa, con l’Islanda che ha registrato la seconda maggiore perdita glaciale di sempre. La copertura nevosa è stata inferiore del 31% rispetto alla media. La calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 gigatonnellate (139 miliardi di tonnellate) di ghiaccio.

La temperatura media annuale della superficie del mare per la regione europea è stata la più alta mai registrata e l’86% della regione ha sperimentato almeno ondate di calore marine “forti”.

Gli incendi boschivi hanno bruciato circa 1’034’550 ettari, la superficie più vasta mai registrata. Le portate dei fiumi sono state inferiori alla media per 11 mesi dell’anno in tutta Europa.

Tempeste e inondazioni hanno colpito migliaia di persone in tutta Europa, sebbene le precipitazioni estreme siano state meno diffuse rispetto agli anni precedenti.

Unica nota positiva, le energie rinnovabili hanno fornito quasi la metà (46,4%) dell’elettricità in Europa nel 2025, con l’energia solare che ha raggiunto un nuovo record di contributo del 12,5%.

Florian Pappenberger, Direttore generale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, ha dichiarato: “L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e gli impatti sono già seri. Quasi tutta la regione ha registrato temperature annuali superiori alla media. Nel 2025, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia subartiche hanno registrato la peggiore ondata di caldo mai registrata con 21 giorni consecutivi e temperature superiori ai 30°C all’interno dello stesso Circolo Polare Artico”.