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Corea del Sud: protestano migliaia di lavoratori della Samsung

Keystone-SDA

Decine di migliaia di lavoratori della Samsung Electronics hanno manifestato in Corea del Sud per chiedere aumenti salariali e bonus più consistenti, minacciando in alternativa lo sciopero. Lo riportano i media sudcoreani e quelli internazionali.

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(Keystone-ATS) La manifestazione è avvenuta davanti al complesso produttivo di chip per computer a Pyeongtaek. Samsung è uno dei principali produttori di chip utilizzati in una vasta gamma di settori, dall’intelligenza artificiale all’elettronica di consumo: un eventuale sciopero potrebbe causare gravi disagi e perdite.

I lavoratori si sono radunati nel complesso industriale con cartelli e striscioni, in presenza di un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, chiedendo “trasparenza nelle retribuzioni e via ai limiti massimi sui bonus”. Secondo i rappresentanti sindacali, alla protesta hanno partecipato circa 40’000 iscritti.

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