Corea Nord: nuovo lanciarazzi multiplo da 240 mm per l’esercito

1 minuto

(Keystone-ATS) La Corea del Nord doterà le sue forze armate di un nuovo lanciarazzi multiplo da 240 mm a partire da quest’anno, nell’ambito dei piani ambiziosi di “cambiamento significativo” per le capacità di combattimento dell’artiglieria dell’esercito.

Il leader Kim Jong-un ha supervisionato venerdì un test di tiro del nuovo sistema “tecnicamente aggiornato”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Kcna.

L’annuncio è arrivato mentre gli osservatori temono che Pyongyang possa testare e aumentare la produzione di artiglieria e missili da crociera prima di inviarli alla Russia per la sua guerra contro l’Ucraina.

Il lanciarazzi aggiornato sarà “schierato nelle unità dell’Esercito popolare coreano come equipaggiamento sostitutivo dal 2024 al 2026”, ha aggiunto la Kcna. Le immagini diffuse dai media statali hanno mostrato Kim conversare con i militari durante l’ispezione del lanciatore, nonché quello che sembrava essere il test a fuoco vivo del sistema. Le operazioni hanno dimostrato anche la potenza dei “proiettili controllabili per i lanciarazzi multipli”, ha precisato la Kcna, secondo cui Kim ha discusso le modalità per aumentare la produzione del sistema e dei proiettili al “livello più alto”.

Infine, “presto sarà apportato un cambiamento significativo per aumentare la capacità di combattimento dell’artiglieria del nostro esercito”, ha assicurato Kim.