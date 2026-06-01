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Crans: un concerto per le vittime a cinque mesi dal rogo

Keystone-SDA

L'Ambasciata d'Italia a Berna, in collaborazione con Crans-Montana Classics, ha organizzato questa sera un concerto in "omaggio agli angeli di Crans-Montana", nella chiesa del Sacro Cuore della località vallesana.

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(Keystone-ATS) Sotto la direzione di Michael Guttman, direttore artistico di Crans-Montana Classics, il concerto è stato concepito come un momento di aggregazione e raccoglimento in omaggio ai giovani che hanno perso la vitA e a coloro che sono ancora ricoverati in ospedale, a cinque mesi esatti dall’incendio di Capodanno nel discobar “Le Constellation”.

“Gli organizzatori hanno voluto offrire un momento di aggregazione al di là dei confini, riunendo artisti, famiglie, pubblico e comunità in un unico slancio di solidarietà”, hanno precisato lunedì in un comunicato. Un momento di condivisione che si vuole “portatore di una memoria comune nel rispetto e nella dignità”.

Con Beat Jans

A livello musicale, un ensemble di dodici musicisti d’archi ha interpretato opere di Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach e Benjamin Britten.

Oltre all’ambasciatore d’Italia, Gian Lorenzo Cornado, l’evento ha riunito poco più di 250 persone, tra cui il consigliere federale Beat Jans, il presidente del governo vallesano Christophe Darbellay e il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud.

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