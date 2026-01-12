Crans-Montana: confermata detenzione preventiva per Jacques Moretti

Sono scatatte le manette per Moretti, ma non per sua moglie, co-proprietaria del locale dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. Keystone-SDA

Il Tribunale delle misure coercitive del Vallese ha convalidato oggi la detenzione preventiva di Jacques Moretti, gestore del bar "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro della tragedia avvenuta la notte di Capodanno, nella quale hanno perso la vita 40 persone.

2 minuti

(Keystone-ATS) In una nota, la corte ha spiegato che è stata per il momento disposta una custodia cautelare di tre mesi. Il tribunale ha così dato seguito alla richiesta emessa venerdì dal Ministero pubblico a seguito dell’interrogatorio dei coniugi Moretti. Tra le motivazioni, viene citato il pericolo di fuga, come sottolineato precedentemente dalla magistratura.

Il Tribunale delle misure coercitive ha dichiarato di essere “disposto a revocare la detenzione preventiva a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal Ministero pubblico tra cui l’applicazione di garanzie adeguate a contrastare il rischio di fuga. Poiché la determinazione delle garanzie richiede un’istruttoria approfondita, nel frattempo deve prevalere la privazione della libertà”, si legge.

Tra le misure alternative a disposizione della giustizia e che rientrano nella categoria delle suddette garanzie, ad esempio, l’applicazione di un braccialetto elettronico, l’obbligo di presentarsi presso un posto di polizia una o più volte alla settimana – come nel caso dell’altra titolare e coniuge Jessica Moretti – oppure il ritiro del passaporto.

I giudici ricordano “che la detenzione preventiva è una detenzione di natura procedurale, destinata unicamente a garantire il corretto svolgimento dell’istruttoria”.

“Il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese ha valutato in modo corretto l’impegno incondizionato di Jessica Moretti e di suo marito a non volersi sottrarre a questa prova giudiziaria che affronteranno insieme”, hanno dichiarato Yaël Hayat e Nicola Meier, due dei legali della coppia francese.

Dal canto suo Sébastien Fanti, avvocato di sette vittime di origini francesi, italiane e svizzere, si è detto invece solo “parzialmente soddisfatto della convalida della detenzione preventiva del solo gestore”, aggiungendo che “ognuno dovrà fare i conti con la propria coscienza”.

Per Jacques Moretti vale la presunzione d’innocenza. La procuratrice vallesana Beatrice Pilloud non ha commentato la decisione.