Crans-Montana: identificate sedici nuove vittime dell’incendio

Keystone-SDA

Sedici nuove vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono state identificate, ha annunciato oggi la polizia cantonale vallesana. Le salme sono state restituite alle rispettive famiglie.

(Keystone-ATS) Dieci delle nuove vittime identificate sono svizzere. Si tratta di un’adolescente di 14 anni, due di 15 anni e una giovane donna di 18 anni, oltre a due adolescenti di 16 anni e uno di 17 anni. Ci sono anche un giovane di 18 anni, uno di 20 e uno di 21, ha precisato la polizia.

Tra le nuove vittime identificate figurano anche diversi stranieri: tre italiani di 16 anni, di cui uno con doppia nazionalità italiana e degli Emirati Arabi Uniti, un rumeno di 18 anni, un francese di 39 anni e un turco di 18 anni. Oltre alla polizia cantonale, anche il Disaster Victim Identification (DVI) e l’Istituto di medicina legale partecipano alle operazioni di identificazione.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, nell’incendio della notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone. Finora ne sono state identificate 24, ovvero più della metà. Le altre persone identificate ieri sono quattro donne e quattro uomini svizzeri di età compresa tra i 16 e i 24 anni.

Venerdì il comandante della polizia cantonale Frédéric Gisler aveva assicurato ai media che l’identificazione delle persone decedute sarebbe proseguita “senza sosta. È la nostra priorità assoluta”, aveva affermato. L’obiettivo è identificare “tutte le vittime, decedute o ferite”.

119 feriti

Delle 119 persone ferite finora è stato possibile identificarne 113: tra questi vi sono 71 sono svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, 4 serbi, nonché un bosniaco, un polacco, un belga, un lussemburghese e un portoghese. La maggior parte dei pazienti si trova in condizioni critiche a causa delle gravi ustioni riportate.

Il ministero pubblico vallesano ha avviato un’indagine penale nei confronti dei due gestori del bar “Le Constellation”. Sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.