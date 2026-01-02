Crans-Montana: il riassunto dei fatti noti a oggi

Keystone-SDA

L’incendio che ha causato quaranta morti e 119 feriti nella notte di Capodanno in un bar della stazione di Crans-Montana (VS) solleva numerosi interrogativi. L'inchiesta e l'identificazione delle vittime richiederanno ancora tempo. Ecco i principali fatti noti a oggi:

L’incidente

(Keystone-ATS) Un grave incendio si è sviluppato nel bar “Le Constellation” a Crans-Montana (VS) durante la notte di Capodanno verso l’1.30. Secondo quanto indicato dal locale sul suo sito internet, l’esercizio poteva accogliere 300 persone.

Le vittime

Quaranta persone hanno perso la vita nell’incendio, secondo le autorità. Centodiciannove sono rimaste ferite, tra cui 71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un lussemburghese e un portoghese. Sei persone non sono ancora state identificate.

Numerose persone hanno riportato gravi ustioni e sono tra la vita e la morte in ospedale. Cinquantacinque feriti gravi sono stati trasferiti all’ospedale del Vallese durante la notte del dramma. Undici feriti vi si trovavano ancora oggi. Decine di altri pazienti sono ricoverati altrove in Svizzera, in particolare nei due centri per grandi ustionati di Zurigo e Losanna. Alcuni pazienti sono stati inoltre trasferiti in Italia, Belgio e Francia.

Le cause

Tutto sembra indicare che il fuoco sia stato provocato da candele o da fuochi artificiali fissati su bottiglie di champagne posizionate troppo vicino al soffitto. *Da lì si è prodotto un incendio molto rapido e generalizzato”, ha indicato la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud davanti alla stampa a Sion.

L’inchiesta dovrà inoltre verificare come fosse stata posata sul soffitto la schiuma acustica che ha preso fuoco. Stabilirà se questo materiale fosse conforme alle norme e se sia all’origine della catastrofe.

Diverse persone, tra cui i due gestori francesi del bar, sono state interrogate. A seconda dei risultati dell’inchiesta, alcune persone potrebbero essere perseguite per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Sostegno internazionale

Diversi Paesi hanno proposto il loro sostegno. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in Italia, Francia e Belgio. Anche la Polonia ha offerto il suo aiuto.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani si è recato sul posto oggi per rendere omaggio alle vittime. Diverse di esse sono italiane.

Commemorazioni

Le bandiere del Palazzo federale sono state poste a mezz’asta oggi per un periodo di cinque giorni. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha inoltre disposto che lo stesso venisse fatto sugli edifici delle ambasciate svizzere nel mondo.

Diversi cantoni, come Vaud, Friburgo e Soletta, hanno preso la stessa decisione, così come il Consiglio d’Europa a Strasburgo.

A Crans-Montana, diverse centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a una messa commemorativa e a un momento di raccoglimento organizzato vicino al bar “Le Constellation”. Anche oggi numerosi passanti hanno reso omaggio alle vittime.

Una cerimonia in memoria delle vittime è prevista venerdì 9 gennaio a Crans-Montana. Numerosi Paesi hanno espresso il loro sostegno dopo l’annuncio della tragedia.