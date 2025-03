Crocs nel mirino di decine di scuole Usa, ‘sono pericolose’

Keystone-SDA

Le scarpe Crocs sono molto amate dai giovani per la loro comodità, ma finiscono nel mirino delle scuole americane. Decine di istituti in almeno 20 Stati Usa ne hanno vietato l'uso in classe per motivi di sicurezza.

(Keystone-ATS) Gli studenti che le indossano hanno maggiori probabilità di avere difficoltà a camminare, il che potrebbe essere mortale in caso di emergenza, è la motivazione fornita. Stoney Pritchett, preside della Bessemer City High School in Alabama, ha spiegato che “sono effettivamente un rischio: possono causare distorsioni a ginocchia e caviglie, soprattutto nei corridoi affollati”.

Anche altre scuole le hanno vietate, citando un numero crescente di cadute, anche perché, secondo un rapporto di Bloomberg, molti studenti non usano la cinghia di sicurezza dietro il tallone.

E poi ci sono alcuni istituti secondo cui le Crocs sono una distrazione poiché gli studenti giocano con i ciondoli da collezione o lanciano le scarpe ai compagni di classe. Criticate da anni, e persino definite tra le “50 peggiori invenzioni” da Time, le Crocs continuano però a vendere, tanto che dal 2009 hanno generato oltre 12 miliardi di dollari di fatturato.