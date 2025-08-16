La settimana in Svizzera

“Crescere in Svizzera è come stare in un acquario e guardare il mondo attraverso un vetro spesso e antiproiettile”, ha scritto mercoledì su The Guardian il politologo Joseph de Weck, cresciuto a Zurigo. “Quel vetro è andato in frantumi la settimana scorsa, quando Donald Trump ha annunciato dazi del 39% sulle esportazioni svizzere.”

“Una nazione abituata ad avere sempre la meglio si ritrova ora in difficoltà, con dei dazi peggiori di quello dell’Algeria (30%)”, ha aggiunto De Weck, ricercatore presso il Foreign Policy Research Institute di Filadelfia. “In un Paese multiculturale e federalista con quattro lingue ufficiali, la grande narrazione unificante dell’eccezionalismo svizzero è in frantumi”, ha detto, spiegando perché, nell’era attuale della geoeconomia spietata, la politica estera elvetica del “voler tutto senza rinunciare a nulla” non funziona più.

Il giorno prima, anche il Financial Times era giunto a una conclusione simile. “I dazi di Trump mettono in luce la debolezza dell’indipendenza economica della Svizzera”, ha titolato il giornale nella sua analisi. “Senza un’unione doganale, senza un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e con un sostegno limitato, la Svizzera ha dovuto affrontare da sola questa tempesta tariffaria”, ha osservato il quotidiano.

“Il Paese si trova davanti a una scelta difficile: offrire concessioni politicamente sensibili, cercare un compromesso simbolico, assorbire i dazi e adattarsi – oppure forse aspettare che Trump se ne vada”, ha concluso il FT. “Ma la domanda più profonda potrebbe essere questa: l’indipendenza tanto cara al Paese – la sua sovranità normativa, la neutralità, la disciplina politica – è diventata un ostacolo nell’economia geopolitica odierna?”.

Mercoledì, un sondaggio ha rilevato che quasi due terzi della popolazione svizzera sono contrari a offrire concessioni agli Stati Uniti nella disputa sui dazi.