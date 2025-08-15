Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Il voto elettronico continua a espandersi in Svizzera. Tuttavia, le offerte già disponibili vengono utilizzate poco. Almeno all’interno del Paese.
A far discutere è anche il nuovo jet da combattimento che la Svizzera intende acquistare dagli Stati Uniti. Serve una nuova votazione popolare? Sarà la politica a dover dare una risposta.
Vi auguriamo un buon fine settimana!
I negoziati per un accordo internazionale contro l’inquinamento da plastica sono falliti a Ginevra. Per la Svizzera si tratta di una doppia sconfitta.
Da un lato, oltre 100 Paesi con obiettivi ambiziosi, tra cui la Svizzera, l’UE e numerosi Stati dell’America Latina, Africa e Asia, chiedevano di limitare la produzione di plastica e di eliminare dal mercato prodotti monouso come bicchieri e posate.
Dall’altro lato, si trovavano i Paesi fornitori di materie prime per la plastica, tra cui Arabia Saudita, Iran e Russia.
Le divergenze tra questi due gruppi di Stati erano troppo grandi. Il progetto di testo finale non prevedeva più obiettivi globali, ma solo nazionali.
Per il consigliere federale Albert Rösti, il fallimento dei negoziati sarebbe stato inaccettabile, come ha dichiarato prima dell’ultima tornata a Ginevra. Eppure, è proprio ciò che è accaduto. Non si tratta di una sconfitta solo per le ambizioni della Svizzera, ma anche per il multilateralismo, di cui Ginevra è un centro internazionale.
Un uomo che vuole diventare ostetrico? Sì, esiste. Il Tages-Anzeiger propone il ritratto di uno di loro.
Luca Grieco ha 27 anni. Non è riuscito a completare gli studi di medicina. “Un sogno si è infranto”, dice. Ma la passione è rimasta. Ha scoperto il master in ostetricia. Da due semestri studia per diventare ostetrico, gli restano ancora tre anni.
Dei 3’520 membri dell’Associazione svizzera delle ostetriche, solo sette sono uomini. “Le battute stupide arrivano quasi sempre dagli uomini”, dice Luca Grieco nel ritratto del Tages-Anzeiger. E ribatte: “Per vedere donne nude non serve studiare quattro anni”. E del resto, fa ancora notare, “nessuno ha mai fatto osservazioni sul fatto che vi siano dei ginecologi”.
Secondo il giornale, gli uomini ostetrici sono una novità solo nella Svizzera tedesca. “Nella Svizzera romanda è più comune, probabilmente per la vicinanza alla Francia”, afferma Petra Graf, presidente dell’associazione. In Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, gli ostetrici uomini esistono da tempo.
Il voto elettronico si espande in Svizzera. Il Cantone che lo promuove con più decisione ha pubblicato nuovi dati.
San Gallo è di gran lunga il Cantone più avanzato nell’e-voting. Il progetto è iniziato nel 2023 in 5 comuni su 75. Da allora il numero è cresciuto: recentemente erano 58 e da settembre saranno 66.
I test sono limitati al 30% della popolazione avente diritto di voto in ogni Cantone. Fanno eccezione gli svizzeri e le svizzere all’estero. A San Gallo sono circa 12’000.
Il St. Galler Tagblatt ha riportato che la Cancelleria di Stato ha fornito dati sull’utilizzo: la percentuale di iscrizioni varia tra l’1,3% e il 15%.
Nel grande comune di Rapperswil-Jona, coinvolto fin dall’inizio nel giugno 2023, la quota è passata dal 3% al 6%. Nella città di San Gallo, dove l’e-voting è appena stato introdotto, si sono registrate l’1,66% delle persone aventi diritto.
La Posta ha lanciato a fine luglio un nuovo test pubblico del sistema svizzero di e-voting. Informatici da tutto il mondo possono cercare vulnerabilità. Le ricompense arrivano fino a 250’000 franchi.
Dopo il fiasco del prezzo fisso per il jet F-35, ci si chiede: serve una nuova votazione popolare? I media svizzeri cercano risposte.
“Alla fine sarà il popolo a decidere?”, si domanda SRF in un’analisi sui costi aggiuntivi per l’acquisto del F-35.
Il Consiglio federale prevede costi supplementari fino a 1,3 miliardi di franchi. Se servissero fondi aggiuntivi, bisognerebbe votare, afferma Mattea Meyer, co-presidente del Partito socialista: “Per noi è chiaro che serve una seconda votazione.”
Il consigliere nazionale del Partito liberale radicale Heinz Theiler dissente: “Dal punto di vista legale, abbiamo verificato che si può procedere senza votazione.” Il finanziamento aggiuntivo potrebbe essere coperto dal programma ordinario di armamento.
Secondo Andy Müller, redattore della SRF a Palazzo federale, è una questione prima di tutto di volontà politica. Il Parlamento dovrebbe rendere il credito supplementare soggetto a referendum.
La Neue Zürcher Zeitung osserva che ci sono pochi margini per un ricorso contro la votazione del 2020. Tuttavia, aggiunge, “le varianti del credito supplementare e la riduzione delle operazioni di compensazione sarebbero, in una certa misura, delicate dal punto di vista della politica democratica.”
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative