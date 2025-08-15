Oggi in Svizzera

San Gallo è di gran lunga il Cantone più avanzato nell’e-voting. Il progetto è iniziato nel 2023 in 5 comuni su 75. Da allora il numero è cresciuto: recentemente erano 58 e da settembre saranno 66.

I test sono limitati al 30% della popolazione avente diritto di voto in ogni Cantone. Fanno eccezione gli svizzeri e le svizzere all’estero. A San Gallo sono circa 12’000.

Il St. Galler Tagblatt ha riportato che la Cancelleria di Stato ha fornito dati sull’utilizzo: la percentuale di iscrizioni varia tra l’1,3% e il 15%.

Nel grande comune di Rapperswil-Jona, coinvolto fin dall’inizio nel giugno 2023, la quota è passata dal 3% al 6%. Nella città di San Gallo, dove l’e-voting è appena stato introdotto, si sono registrate l’1,66% delle persone aventi diritto.

La Posta ha lanciato a fine luglio un nuovo test pubblico del sistema svizzero di e-voting. Informatici da tutto il mondo possono cercare vulnerabilità. Le ricompense arrivano fino a 250’000 franchi.