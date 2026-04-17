Cuba, “pronti a fronteggiare gli Stati Uniti”

Keystone-SDA

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dichiarato che il Paese è pronto ad affrontare un'aggressione militare degli Stati Uniti. L'intervento si è svolto all'Avana durante le celebrazioni per il 65esimo anniversario del fallito sbarco della Baia dei Porci.

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(Keystone-ATS) Di fronte alla folla, il capo di Stato ha affermato: “Il momento è sfidante e ci chiama a essere pronti ad affrontare minacce serie, tra cui l’aggressione militare. Non la vogliamo, ma è nostro dovere prepararci per evitarla e, se fosse inevitabile, vincerla”.

Le tensioni bilaterali sono peggiorate dopo che a gennaio Washington ha bloccato le forniture di idrocarburi all’isola, a seguito della caduta del governo venezuelano di Nicolás Maduro. Respingendo la narrazione di un Paese al collasso, Díaz-Canel ha precisato: “Cuba non è uno Stato fallito, è uno Stato accerchiato”, ribadendo che l’isola rimane “una rivoluzione socialista proprio sotto il naso dell’impero”.