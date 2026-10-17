Dal cessate il fuoco a Gaza sono morti oltre 340 bambini

Keystone-SDA

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Secondo un portavoce dell'Unicef, gli attacchi israeliani a Gaza hanno causato la morte di oltre 340 bambini e il ferimento di centinaia di altri da quando è entrato in vigore l'accordo di "cessate il fuoco" dell'ottobre 2025. Lo scrive Al-Jazeera.

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(Keystone-ATS) Nel corso di un briefing con la stampa presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra, Ricardo Pires ha dichiarato che gli attacchi contro i palestinesi sono proseguiti “nel contesto del perdurante blocco” della Striscia di Gaza.

“Negli ultimi quindici giorni, gli attacchi hanno provocato la morte di cinque bambini e due bambine”, ha affermato Pires. “Almeno altri 33 minori hanno riportato gravi ferite”.

Circa 800 mila bambini a Gaza continuano a essere sfollati; la maggior parte di loro trova rifugio in tende o in edifici non sicuri. Pires ha sottolineato che le condizioni sono destinate a peggiorare nei prossimi mesi invernali, segnando il quarto anno consecutivo in cui i bambini palestinesi si troveranno a vivere in condizioni disumane.

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