The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Dertour Suisse taglia 250 impieghi dopo acquisto di Hotelplan

Keystone-SDA

L'operatore viaggi Dertour Suisse procede a un pesante taglio occupazionale dopo l'acquisizione di Hotelplan, un tempo filiale di Migros.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Entro la fine del 2027 saranno probabilmente cancellati circa 250 posti di lavoro, ha comunicato oggi il proprietario del marchio Kuoni. Saranno chiuse 15 filiali.

A tre mesi dall’acquisizione l’integrazione procede rapidamente, ha indicato oggi Dertour Suisse, che ha presentato ai dipendenti la nuova organizzazione. I tagli riguardano principalmente i settori dell’informatica (sarà unificata sulla base della piattaforma della casa madre tedesca) e degli acquisti (che saranno effettuati dalla Germania), ha spiegato un portavoce all’agenzia Awp.

Anche la presenza sul territorio sarà ridimensionata: diverse agenzie di viaggio verranno accorpate. Quali saranno i punti vendita interessati sarà reso noto solo in un secondo momento. In futuro il gruppo continuerà a gestire 120 filiali in Svizzera. Il personale sarà in gran parte riassorbito, ha sostenuto l’addetto stampa. “Ci sarà soprattutto un snellimento della struttura dirigenziale”, ha concluso.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR