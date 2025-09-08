The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Dettaglianti continueranno a rinunciare a sacchetti plastica gratis

sacchetti in vendita alla cassa di un supermercato
Si continuerà a pagare per i sacchetti di plastica. Keystone-SDA

Alle casse dei dettaglianti svizzeri continueranno a non essere distribuiti sacchetti di plastica gratuiti. All'inizio di settembre è entrato in vigore un nuovo accordo che conferma questa pratica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo un comunicato odierno dell’associazione di settore Swiss Retail Federation, finora 22 membri hanno sottoscritto l’impegno. Tra questi figurano Aldi, C&A, Conforama, Ikea, Lidl e Manor.

Con l’accordo, i dettaglianti in questione sono vincolati a mettere a disposizione i sacchetti alla cassa solo a pagamento o a rinunciare completamente alla loro distribuzione. Ciò dovrebbe garantire la riduzione della plastica monouso a lungo termine.

Stando alla Swiss Retail Federation, le precedenti intese, sviluppate nel 2016 e nel 2019, hanno dato i loro frutti: il consumo di sacchetti di plastica monouso è diminuito dell’88% e quello di sacchetti riutilizzabili del 65%. Gli obiettivi fissati sono stati quindi “ampiamente” superati.

L’associazione definisce infondate le voci secondo cui sarebbe stata allo studio la possibilità di reintrodurre i sacchetti gratis, un’opzione “mai presa in considerazione”. Con i vecchi accordi ormai divenuti obsoleti, ne è stato quindi confezionato uno nuovo, dal contenuto identico ma che riduce gli oneri amministrativi.

La Swiss Retail Federation rappresenta gli interessi del settore del commercio al dettaglio, senza i grandi distributori. Dà voce a 2300 aziende con 6800 sedi in Svizzera, per un fatturato annuo di oltre 26 miliardi di franchi e un organico complessivo di oltre 60’000 dipendenti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR