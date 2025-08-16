Dettling mette in guardia da immigrazione

Keystone-SDA

Il presidente dell'UDC Marcel Dettling, nel corso dell'assemblea dei delegati odierna a Sciaffusa, ha messo in guardia dalle conseguenze dell'immigrazione. Oltre a questo, ha esortato i membro del partito a impegnarsi nella lotta contro i trattati con l'Ue.

(Keystone-ATS) Nel suo discorso all’assemblea Dettling ha messo in evidenza “l’immigrazione sconfinata” e “gli accordi di sottomissione con l’Ue”. L’afflusso di immigrati porta a una riduzione del benessere in Svizzera e ad aumento della criminalità. Le intese con Bruxelles hanno invece come conseguenza una perdita di democrazia e autonomia per la Confederazione, ha detto.

Il partito è chiamato fra le altre cose a decidere la raccomandazione di voto in merito all’introduzione dell’identità elettronica (Id-e), in votazione il 28 settembre.