Diciannovenne svizzera muore in un incidente in Nicaragua

Una ragazza svizzera di 19 anni muore in un incidente in Nicaragua Keystone-SDA

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Una ragazza svizzera di 19 anni ha perso la vita in un incidente in Nicaragua. È annegata insieme ad altre due donne quando la loro auto è stata trascinata via mentre attraversavano un fiume in piena.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato ieri la copresidente nicaraguense Rosario Murillo in una dichiarazione governativa trasmessa dall’emittente radiofonica statale Canal 4. Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato che una cittadina elvetica è deceduta in Nicaragua

Secondo Murillo, l’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino nel dipartimento di Chinandega, nel nord-ovest del Paese. Oltre alla diciannovenne svizzera, hanno perso la vita una ventiquattrenne francese e una diciannovenne nicaraguense, dipendente di un hotel.

Il gruppo viaggiava a bordo di un pick-up e stava tentando di attraversare un fiume che, a causa delle forti piogge, era in piena e ha trascinato via il veicolo.

Alcuni media locali hanno riportato che la cittadina svizzera aveva 20 anni, e non 19. Il DFAE non ha fornito informazioni in tal senso.

La portavoce del governo Rosario Murillo ha espresso alle famiglie delle vittime solidarietà e le condoglianze del governo. Ha esortato a seguire rigorosamente gli avvisi meteorologici e di maltempo durante la stagione delle piogge e ha annunciato che le autorità e l’ente per il turismo rafforzeranno ulteriormente le misure di prevenzione e gli avvisi per gli hotel in futuro.

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