Diversi tifosi con ustioni dopo partita Young Boys ad Aarau

Keystone-SDA

Gravi disordini si sono verificati ieri sera ad Aarau in occasione della partita di calcio tra l'Aarau e la squadra bernese dello Young Boys. Cinque tifosi dello YB hanno riportato ustioni durante il match, a causa dei loro stessi fuochi pirotecnici.

(Keystone-ATS) I cinque sostenitori dello YB sono rimasti in parte gravemente feriti, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS un portavoce della polizia argoviese, precisando che sono stati trasportati in ambulanza in diversi ospedali. Due di loro hanno potuto lasciare il nosocomio ieri sera, mentre la condizione degli altri è stabile.

Dopo la partita, fan dello YB a volto coperto si sono diretti verso la stazione ferroviaria e hanno attaccato la polizia con fuochi pirotecnici, pietre e barriere da cantiere. Le forze dell’ordine hanno fatto uso di proiettili di gomma e spray al peperoncino per impedire ai tifosi di entrare nel centro della città. Un agente ha riportato contusioni e due auto della polizia sono state danneggiate.

All’interno della stazione, i tifosi dello YB hanno strappato estintori dalle loro postazioni e lanciato pietre contro vetrine. Dopo la partenza del treno speciale in direzione di Berna, un tifoso ha inoltre azionato il freno d’emergenza, provocando un lungo arresto del convoglio. La polizia cantonale argoviese ha avviato le indagini per identificare i responsabili.