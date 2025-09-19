Oggi in Svizzera

Tutto è iniziato in Appenzello Esterno: a marzo, il Gran Consiglio ha deciso di abolire il francese precoce. A settembre, la stessa decisione è stata presa nei Cantoni di Zurigo e San Gallo. Il Consiglio federale si è detto “preoccupato” e ha ora incaricato il Dipartimento federale dell’interno di elaborare un progetto da porre in consultazione. L’obiettivo è obbligare i Cantoni a continuare a insegnare una seconda lingua nazionale a livello primario.

In questo modo s’intende garantire l’importanza delle lingue nazionali e lo scambio tra le comunità linguistiche. Saranno proposte due varianti: una più rigida – due lingue straniere nelle scuole elementari – e una con un margine di manovra leggermente maggiore – una seconda lingua nazionale dovrà essere insegnata dalla scuola elementare fino alla fine della scolarità obbligatoria.

Secondo il Consiglio federale, la nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore solo in caso di fallimento dell’attuale compromesso linguistico. Quest’ultimo è in vigore dal 2004 e obbliga i Cantoni a coordinarsi in materia di istruzione.