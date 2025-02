DKSH: utili in aumento e fatturato stabile a oltre 11 miliardi

Keystone-SDA

Fatturato stabile ma redditività in aumento per DKSH.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2024 la multinazionale specializzata nell’aiutare le imprese a crescere e a espandersi in nuovi mercati, con particolare attenzione alla regione asiatica, ha visto i ricavi rimanere fermi a 11,1 miliardi di franchi, mentre il risultato operativo Ebit è aumentato del 9% a 334 milioni e l’utile netto è salito del 16% a 221 milioni.

La crescita organica del giro d’affari – cioè al netto delle acquisizioni e delle dismissioni, nonché spurgata dagli effetti dei cambi – si è attestata al 3%, ha indicato oggi il gruppo. A questa progressione hanno contribuito tutte le unità aziendali, malgrado il contesto di mercato difficile, spiega il Ceo Stefan Butz, citato in un comunicato. La dirigenza propone agli azionisti di aumentare il dividendo di 10 centesimi, portandolo a 2,35 franchi.

Alla borsa di Zurigo l’azione DKSH a metà mattinata perdeva circa il 7%. Secondo gli operatori il titolo soffre soprattutto per i realizzi di guadagno, visto che i dati diffusi oggi sono sostanzialmente in linea con le attese degli analisti. Nello spazio di un anno la performance rimane infatti positiva, pari al +8%.

DKSH è una realtà che si inserisce nel solco della tradizione imprenditoriale elvetica in Asia. Fondata nel 1865 e quotata dal 2012 alla borsa svizzera, la società è presente in 36 paesi, con la stragrande maggioranza delle succursali nel continente asiatico. Dà lavoro a oltre 28’000 persone. DKSH offre alle imprese servizi di espansione che vanno dalle forniture all’analisi di mercato, passando per il marketing, il commercio elettronico, la logistica e il dopo vendita. È attiva con quattro unità aziendali: salute, beni di consumo, materiali ad alte prestazioni e tecnologia.