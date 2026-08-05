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Drone con esplosivo ad aeroporto Lipsia vicino ad aereo ucraino

Keystone-SDA

Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la Dpa, citando un portavoce della Nato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell’oggetto c’era del materiale esplosivo, che tuttavia non è esploso. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l’Ucraina.

“Collisione aereo Dhl e oggetto volante”

Si apprende intanto che un aereo Dhl ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale.

Lo riporta Bild, dopo che un drone con esplosivo è stato ritrovato nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Non è chiaro se le vicende siano legate. Il governo federale, in conferenza stampa, ha anticipato che “le indagini sono in corso”.

Un’ipotesi è che si sia trattato di un drone: la difesa anti droni dello scalo ne aveva infatti individuati 2.

“L’aereo avrebbe dovuto atterrare a Lipsia, ma ha poi dovuto interrompere la manovra di atterraggio”, ha dichiarato un portavoce del ministero dell’Interno tedesco in una conferenza stampa. “Ha quindi urtato un oggetto”, ha aggiunto, precisando che in seguito è atterrato in sicurezza ad Hannover.

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