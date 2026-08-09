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Due aerei sfiorano la collisione all’aeroporto di Sydney

Keystone-SDA

L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato un'indagine a seguito di una collisione sfiorata questa mattina tra due aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall’Australian Transport Safety Bureau. Una foto pubblicata dai media locali mostra i due velivoli sulla pista dell’aeroporto più trafficato d’Australia con il Boeing che appare estremamente vicino al lato destro dell’Airbus.

“Un membro dell’equipaggio dell’A320 è rimasto ferito e sono stati riscontrati danni tra il carrello di atterraggio anteriore del B-777 e il veicolo per il traino dell’aereo” a causa della brusca frenata dei due velivoli, si legge nella dichiarazione dell’agenzia. “Il nostro aereo stava seguendo le istruzioni del controllo del traffico aereo quando i piloti sono stati costretti a frenare bruscamente dopo che un altro velivolo è apparso molto vicino”, ha spiegato un portavoce della compagnia mente Qatar Airways non ha commentato l’incidente.

Secondo le prime indagini, il veicolo di traino del Boeing non ha seguito le istruzioni del controllo del traffico aereo, ha dichiarato un funzionario. L’incidente ha causato ritardi allo scalo.

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