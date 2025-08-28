The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Economia svizzera rallenta, Seco conferma Pil +0,1% nel trimestre

Keystone-SDA

L'economia svizzera sta rallentando vistosamente, sulla scia del calo dell'attività industriale e delle esportazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo (Pil) è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte del +0,7% osservato nei primi tre mesi dell’anno. Il dato – al netto degli effetti stagionali, di calendario e sportivi – rappresenta la seconda stima dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco), che conferma la prima valutazione pubblicata due settimane or sono. A causa dei dazi americani vengono per contro corrette al ribasso le previsioni per l’andamento economico nel biennio 2025-2026.

Nel periodo aprile-giugno l’industria chimico-farmaceutica ha registrato una flessione significativa della creazione di valore (-4,8%), a causa della contrazione dell’export. Questo dato fa seguito al forte aumento osservato nel trimestre precedente, caratterizzato da effetti di anticipo legati alla politica commerciale degli Stati Uniti, spiegano i funzionari della Seco in un comunicato odierno.

Sempre nel secondo trimestre anche gli altri settori industriali hanno subito un calo, con in primo piano il comparto manifatturiero (-2,4%). È per contro aumentata la domanda interna (+0,1%), grazie alla crescita dei consumi privati (+0,3%). Note positive – nell’ottica di chi vede di buon occhio l’espansione economica – arrivano dal settore alberghiero e della ristorazione (+1,5%) e pure il segmento sociale e della sanità cresce (+0,3%). Da parte loro I consumi pubblici sono saliti più della media storica (+0,9%). Mentre i servizi finanziari mettono a referto una leggera contrazione (-0,2%) altri ambiti dei servizi hanno continuato a espandersi, come il commercio (+1,9%) e i servizi alle imprese (+0,5%). In negativo risultano essere costruzioni (-0,4%) e investimenti in beni di equipaggiamento (-0,8%).

Al capitolo previsioni, nel mese di giugno la Seco aveva ipotizzato una progressione del Pil – sempre al netto degli eventi sportivi – dell’1,3% nel 2025 e dell’1,2% nel 2026, già di per sé sensibilmente inferiore alla media pluriennale 1981-2024, che è dell’1,8%. Con l’introduzione, a inizio agosto dei dazi del 39% imposti dal presidente americano Donald Trump “le prospettive sono ulteriormente peggiorate”, sottolineano gli esperti.

In attesa della prossima revisione delle stime – che avverrà solo il 16 ottobre, più tardi del solito a causa dello svolgimento di una revisione approfondita dei conti economici nazionali – la Seco pubblica oggi uno scenario congiunturale aggiornato. Secondo questa simulazione, la crescita economica sarebbe inferiore alle previsioni di giugno: si limiterebbe all’1,2% quest’anno e allo 0,8% nei dodici mesi successivi. “Sebbene per diversi settori e diverse imprese le conseguenze economiche possano essere pesanti, al momento non è prevista una grave recessione”, puntualizzano gli specialisti bernesi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR