Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 17.00 04 giugno 2018 - 17:00

Ognuna delle 522 figurine dell'album Tschutti Heftli è un'opera d'arte in miniatura.

(Tschutiheftli)

Oltre 500 piccole opere d'arte raccolte in 84 pagine: è quanto offre il Tschutti Heftli, l'album delle figurine dei Campionati di calcio made in Svizzera. Nato in occasione degli Europei 2008, quest'anno è giunto alla sesta edizione e conta su un numero crescente di collezionisti in Germania, Austria, Svizzera e Inghilterra.

I giocatori della nazionale di calcio della Spagna sembrano personaggi usciti dal Don Chisciotte della Mancia di Cervantes. In testa un cappello a larghe tese, al collo gorgiere a mola di mulino.

I ritratti sono opera dell'artista Peter BrämLink esterno, realizzati con la tecnica del graffito. Il grafico basilese Stevie Fiedler ha scelto invece uno stile arcaico e minimalista per disegnare i giocatori della nazionale svizzera. Ispiratosi alle linee bianche del terreno di gioco, ha tratteggiato i vari Lichtsteiner, Seferovic, Shaqiri e Lang su un campo verde.

Le 32 squadre sono illustrate con 32 tecniche diverse. "Non è una collezione di teste, bensì di opere d'arte", dice Silvan Glanzmann, il presidente dell'associazione Tschutti HeftliLink esterno, editrice dell'album di figurine made in Svizzera.

Alternativa alla Panini

Uscito per la prima volta nel 2008, nell'anno degli Europei giocati in Svizzera e Austria, il Tschutti Heftli è giunto quest'anno alla sesta edizione. Il titolo deriva dalla parola svizzero tedesca 'tschutta', ossia 'giocare a calcio'.

"È nato per offrire agli appassionati di calcio un'alternativa al commerciale album della Panini", spiega Glanzmann.

In dieci anni il Tschutti Heftli ha vissuto una crescente popolarità in Svizzera, Austria, Germania e Inghilterra. Quest'anno sono stati stampati 7,5 milioni di figurine, acquistabili in oltre 60 punti vendita in Svizzera oppure online.

522 opere d'arte in miniatura

"Chi vuole conoscere il peso o l'altezza di Ronaldo deve continuare a collezionare le figurine della Panini", continua il presidente dell'associazione. "Noi puntiamo sull'aspetto artistico".

Infatti ognuna delle 522 figurine è un'opera d'arte in miniatura che va a comporre l'album di 84 pagine; un quaderno che con il passare dei giorni si trasforma in un mosaico di stili e tecniche pittoriche provenienti da mezzo mondo.

"Oltre 500 illustratori di una trentina di Paesi hanno partecipato al concorso volto a definire gli artisti che avrebbero disegnato i giocatori delle 32 squadre nazionali. Il loro compito era di presentare il ritratto di Armando Maradona", spiega Glanzmann.

A conquistarsi una doppia pagina sono stati 32 grafici provenienti da una ventina di Stati, tra cui José Sala dall'Italia, Lyubov Nesterenko dalla Russia, Ade Milhad dall'Indonesia, Raed Khalil dalla Siria, Alejandro Ortiz dalla Colombia e Aryan Vandi dall'Iran.

Li ha scelti una giuria internazionale, di cui facevano parte, tra gli altri, Nadeschda Tolokonnikowa, attivista russa del gruppo punk rock 'Pussy Riot', Alexis Lalas, ex difensore statunitense e il fumettista austriaco Nicolas Mahler.

Calcio e diritti umani

Oltre a unire la passione per il calcio e l'arte, il Tschutti Heftli persegue anche uno scopo filantropico. Per ogni pacchetto di figurine venduto, 10 centesimi sono devoluti all'organizzazione non governativa Terres des Hommes SvizzeraLink esterno.

"Grazie a questa collaborazione, iniziata nel 2014, abbiamo la possibilità di sensibilizzare la gente su problematiche legate al pallone", spiega Glanzmann.

"In occasione dei Mondiali in Brasile abbiamo evidenziato il problema di questi mega eventi sportivi per la popolazione locale. Per i Mondiali in Russia abbiamo invece messo l'accento sul rispetto dei diritti umani".

Neuer Inhalt Horizontal Line