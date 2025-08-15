The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Economiesuisse: 100’000 impieghi dirittamente toccati da dazi Usa

nave cargo
Gli Stati Uniti sono il principale mercato d'esportazione per l'economia svizzera. Keystone-SDA

Sono 100'000 gli impieghi direttamente toccati dai dazi americani, di cui un quinto nell'industria orologiera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La stima viene avanzata oggi da Economiesuisse, che si affretta a precisare che per calcolare l’impatto generale delle barriere tariffarie vanno poi aggiunti i posti dei fornitori dell’industria d’esportazione.

“Al momento è difficile valutare in che misura la politica doganale degli Stati Uniti porterà a una riduzione dell’occupazione”, afferma la federazione delle imprese svizzere in un comunicato. “Un fattore decisivo sarà la durata della situazione sfavorevole”.

Se il Consiglio federale in un lasso di tempo ragionevole non riuscirà a ridurre i dazi – ora del 39% – almeno a un livello paragonabile a quello di altri paesi si dovrà prevedere un impatto negativo sull’occupazione, in particolare nei settori industriali fortemente esposti.

Per ridurre al minimo gli effetti negativi oltre che procedere sul fronte diplomatico è fondamentale che le aziende vengano rapidamente e efficacemente sollevate dagli oneri burocratici e normativi, argomenta l’organizzazione. “È necessario compensare il più possibile lo svantaggio competitivo negli Stati Uniti migliorando le condizioni della Svizzera come piazza economica”, conclude Economiesuisse.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

