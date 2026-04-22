Edelweiss potenzia voli estivi, mentre Lufthansa taglia

Keystone-SDA

Edelweiss, compagnia aerea elvetica specializzata in voli per le vacanze, ha annunciato l'inserimento di nuovi collegamenti a breve e lungo raggio nel proprio programma estivo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Una mossa che contrasta con la strategia della casa madre Lufthansa, costretta invece a tagliare pesantemente a causa della carenza di cherosene.

Stando a quanto comunicato oggi, dal 3 luglio Edelweiss offrirà due nuove rotte settimanali verso le Maldive. Aumenterà anche la frequenza per Windhoek, in Namibia, da due a tre voli alla settimana. Sul corto raggio, vengono potenziati i collegamenti verso destinazioni turistiche come Faro, Gran Canaria, Palma di Maiorca, Newquay, Bergen e Santiago de Compostela.

I nuovi voli sono resi possibili dalla sospensione di altre rotte: come già noto Edelweiss ha infatti cancellato i collegamenti per Denver, Seattle e alcune destinazioni in Medio Oriente. Tra i motivi addotti: l’aumento del prezzo del carburante dovuto alla guerra in Iran e una domanda in calo su quelle tratte. Per l’autunno il vettore prevede ulteriori voli aggiuntivi verso mete dell’Oceano Indiano, per rispondere alla crescente richiesta di vacanze al mare.

All’opposto Lufthansa ha annunciato ieri una drastica riduzione del programma operativo a causa della carenza di carburante. Fino a ottobre verranno cancellati 20’000 voli a corto raggio, la maggior parte dei quali operati da Cityline, la controllata regionale che ha nel frattempo cessato l’attività. La compagnia punta a ottimizzare l’offerta estiva attraverso i propri sei hub di Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma. Ulteriori aggiustamenti sulla pianificazione a medio termine sono attesi tra fine aprile e inizio maggio.