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Elevato stato allerta in Guatemala per eruzione vulcano Fuego

Keystone-SDA

Le autorità del Guatemala hanno elevato lo stato di allerta per l'intensificarsi dell'attività eruttiva del vulcano Fuego, che si trova a soli 35 chilometri dalla capitale ed è considerato il più attivo dell'America centrale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il numero degli evacuati, secondo quanto ha riferito la segretaria esecutiva della Protezione Civile (Conred), Claudinne Ogaldes, è salito nel frattempo a 1.421 persone mentre sono almeno 29mila le persone colpite dagli effetti dell’eruzione.

Il direttore dell’Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh), Edwi Rojas, ha spiegato da parte sua che il vulcano si trova in questo momento in una “fase eruttiva critica esplosiva con emissioni di gas e flussi piroclastici di oltre 7 chilometri a valle del vulcano”.

“Uno dei problemi principali – ha aggiunto Rojas – è la presenza di una nube di cenere che ha percorso oltre 150 chilometri raggiungendo un’altezza di oltre 5 chilometri”.

“L’esperienza ci mostra che questa attività, iniziata lunedì, può estendersi per almeno 72 ore, per cui dobbiamo essere preparati ad eventuali sviluppi nelle prossime ore”, ha concluso il direttore dell’Insivumeh.

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