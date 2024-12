Elezioni in Irlanda, Martin in pole per diventare premier

Keystone-SDA

Micheál Martin, leader del partito Fianna Fail e vice primo ministro uscente in Irlanda nell'alleanza di governo con l'altra forza storica di centro-destra, il Fine Gael, è in pole position per diventare il nuovo premier della Repubblica.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nell’isola si sta concludendo l’assegnazione dei 174 seggi nel Parlamento di Dublino dopo le elezioni politiche di venerdì.

La compagine di Martin, che è stato già alla guida dell’esecutivo nell’ultima legislatura per due anni per poi passare come previsto dall’accordo politico il testimone all’esponente del Fine Gael (prima Leo Varadkar e da aprile Simon Harris), ha ottenuto il maggior numero di seggi, 46, col 21,9% dei consensi. Mentre il partito del premier Harris ha conquistato 38 seggi e il 20,8% del voto popolare.

Come era già emerso nei giorni scorsi è destinata quindi a essere riproposta l’alleanza di governo fra i due partiti di centro-destra che per raggiungere la maggioranza di 88 seggi dovranno ricorrere alla ricerca di alleati, non più però rivolgendosi ai Verdi, che hanno subito una sonora debacle passando da 12 deputati a uno solo. Mentre lo Sinn Fein, partito di sinistra radicale e nazionalista, non è riuscito a mantenere il primato di forza di maggioranza relativa conquistato nel 2020, che aveva spinto Fianna Fail e Fine Gael a formare la coalizione per tenere la forza grande sostenitrice della riunificazione dell’isola lontano dalla stanza dei bottoni. Lo Sinn Fein ha ottenuto 38 seggi ma la percentuale di voto popolare si è fermata al 19%, rispetto al 24,5% precedente. Una volta concluso il conteggio dei voti inizierà la fase di trattative fra i partiti di Dublino per formare il nuovo esecutivo.