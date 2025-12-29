Eroe attentato Sydney: “ho voluto proteggere degli innocenti”

Keystone-SDA

Ahmed al Ahmed, acclamato come un eroe per aver disarmato uno dei due attentatori dell'attentato di Bondi Beach, a Sydney (Australia), ha dichiarato a un'emittente televisiva americana di aver voluto impedire che persone innocenti venissero uccise.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il mio obiettivo era semplicemente quello di prendergli l’arma e impedirgli di uccidere esseri umani e persone innocenti”, ha dichiarato a Cbs News il fruttivendolo, la cui azione è stata filmata e trasmessa in tutto il mondo.

Ahmed ha ricordato il momento in cui, dopo essersi avvicinato da dietro, è saltato sulla schiena di uno degli uomini armati, tenendolo con la mano destra, e gli ha detto: “Getta l’arma, smettila di fare quello che stai facendo”. È così riuscito a disarmare Sajid Akram, uno dei due attentatori, morto poi nell’attacco, per le autorità australiane un attentato antisemita. Il figlio, Naveed Akram, con cui ha guidato l’assalto, è attualmente in custodia di polizia. I due hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine durante la festa ebraica di Hanukkah, che si stava celebrando a Bondi Beach.

“Non volevo vedere gente uccisa davanti a me, non volevo vedere sangue, non volevo sentire il rumore della sua pistola, non volevo vedere gente urlare e implorare, chiedere aiuto”, ha detto Ahmed, rivivendo la scena. “So di aver salvato molte vite, ma mi dispiace per quelle che sono andate perse”, ha aggiunto l’uomo che è stato colpito più volte alla spalla durante la colluttazione e ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici.

Ahmed, padre di due figli, è emigrato in Australia dalla Siria nel 2007, ha raccontato lo zio Mohammed, un contadino, pochi giorni dopo la sparatoria nella città natale di Ahmed, Al-Nayrab, aggiungendo che le sue azioni sono state “un motivo di orgoglio per noi e per la Siria”. Il governo australiano ha accelerato le procedure e concesso diversi visti alla famiglia di Ahmed, hanno riportato i media locali. “Ahmed ha dimostrato il coraggio e i valori che cerchiamo in Australia”, ha affermato in una nota il ministro degli Interni Tony Burke.