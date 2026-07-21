The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Esportazioni svizzere tornano a crescere nel secondo trimestre

Esportazioni svizzere tornano a crescere nel secondo trimestre
Esportazioni svizzere tornano a crescere nel secondo trimestre Keystone-SDA

Dopo quattro trimestri di flessione le esportazioni svizzere sono tornate a crescere nel periodo aprile-giugno: in confronto con i tre mesi precedenti sono aumentate dell'8,8%, salendo a 73,2 miliardi franchi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Le importazioni hanno beneficiato di una progressione del 4,9% a 59,3 miliardi.

Il secondo trimestre si è chiuso così con un’eccedenza di 13,9 miliardi, a fronte dei 10,8 miliardi del periodo gennaio-marzo, emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (vale a dire corrette dell’effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a +0,6% (export) e +1,5% (import).

I vari settori dell’esportazione hanno mostrato andamenti con accenti diversi. Quello di gran lunga più importante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) +15,2% (a 39,0 miliardi di franchi); seguono, molti staccati, le macchine e l’elettronica (+1,7% a 13,3 miliardi) e l’orologeria (-1,1% a 6,2 miliardi).

A livello geografico, il continente più importante per il Made in Switzerland rimane l’Europa (+0,3% a 41,0 miliardi), con un contributo significativo fornito da Germania (+2,5% a 10,5 miliardi), Slovenia (-4,0% a 6,8 miliardi) e Italia (-5,2% a 4,6 miliardi), che sono il secondo, il terzo e il quarto fra i principali sbocchi dell’export. In forte incremento è il Nordamerica (+21,8% a 13,3 miliardi), con gli Stati Uniti (+21,5% a 12,3 miliardi) che mantengono il primato di paese più importante per le merci elvetiche. Fa un passo in avanti anche l’Asia (+6,8% a 13,7 miliardi), con una progressione però inferiore per la Cina (+1,2% a 3,6 miliardi), quinto mercato per le aziende della Confederazione.

Anche sul fronte delle importazioni il settore più importante rimane quello chimico-farmaceutico (+7,0% a 20,7 miliardi), seguito da macchine ed elettronica (+3,5% a 11,3 miliardi), veicoli (-4,2% a 5,4 miliardi) e derrate alimentari (-3,1% a 4,0 miliardi). Riguardo alle regioni, in crescita sono sia l’Europa (+3,1% a 43,0 miliardi) che l’Asia (+4,3% a 10,7 miliardi), come pure il Nordamerica (+4,2% a 3,6 miliardi).

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR