Eurosong 2026: Veronica Fusaro rappresenterà la Svizzera

Keystone-SDA

Sarà la 28enne bernese Veronica Fusaro a rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Lo ha reso noto oggi la RSI.

1 minuto

(Keystone-ATS) Grazie alla sua voce inconfondibile e a un sound intenso, Fusaro è considerata una delle voci più interessanti del pop alternativo svizzero, si legge in una nota odierna, nella quale si aggiunge che la sua musica fonde pop, soul e influenze rock, distinguendosi per una forte profondità emotiva e uno storytelling (affabulazione, ndr.) autentico.

Originaria di Thun, di madre svizzera e padre italiano, Fusaro integra naturalmente nelle sue canzoni la diversità culturale e le esperienze personali, prosegue la RSI, ricordando gli oltre 500 concerti in Svizzera e all’estero, e le esibizioni a festival di primo piano, come Glastonbury, Montreux e Gurten.

Il processo di selezione ha coinvolto una giuria internazionale composta da pubblico ed esperti che ha scelto tra 493 canzoni. Il voto è stato ripartito in parti uguali tra giuria e pubblico, precisa la RSI. La canzone con cui Fusaro si esibirà all’ESC sarà annunciata l’11 marzo.