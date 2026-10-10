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Ex sindaco Wuhan condannato a 14 anni di carcere per corruzione

Keystone-SDA

L'ex sindaco di Wuhan (Cina centrale), in carica all'inizio della pandemia di Covid-19, è stato condannato oggi a 14 anni di carcere per corruzione; lo ha annunciato un tribunale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Zhou Xianwang era stato sottoposto a indagine nel luglio 2025. Ha sfruttato i suoi numerosi incarichi ufficiali tra il 2003 e il 2025, in particolare quello di sindaco di Wuhan, per trarne vantaggi personali, ha dichiarato in un comunicato il tribunale di Shangqiu, nella provincia dell’Henan, dove si è svolto il processo.

“Zhou Xianwang ha utilizzato le diverse funzioni ricoperte (…) per favorire enti e privati in ambiti quali l’ottenimento di appalti per lavori, la gestione di imprese o l’acquisizione di autorizzazioni amministrative”, ha sottolineato la nota. In cambio, l’ex amministratore ha accettato tangenti sotto forma di denaro e beni, per un valore complessivo superiore a 60,5 milioni di yuan (7,5 milioni di franchi), ha riferito la corte.

L’ex sindaco è stato condannato a 14 anni di reclusione per corruzione, alla confisca di tutti i beni ottenuti illecitamente e al pagamento di una multa di cinque milioni di yuan (620.000 franchi), secondo la stessa fonte.

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