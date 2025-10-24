The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Fazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza

Keystone-SDA

Le fazioni palestinesi riunite al Cairo, tra cui Hamas, hanno concordato in una nota congiunta di affidare temporaneamente la gestione di Gaza a un comitato indipendente di tecnocrati, in seguito all'accordo voluto da Donald Trump.

(Keystone-ATS) Secondo il documento, i vari gruppi palestinesi hanno deciso di istituire un “comitato palestinese temporaneo composto da residenti tecnocrati indipendenti, responsabile della gestione dei servizi di base”. I gruppi hanno concordato una strategia nazionale volta a “rivitalizzare l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese”.

