Fed, giudice blocca licenziamento governatrice Cook

Keystone-SDA

Un tribunale statunitense ha bloccato temporaneamente il licenziamento della governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinato dal presidente americano Donald Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un giudice di Washington, Jia Cobb, ha accolto la richiesta della Cook di rimanere nel consiglio di amministrazione della Fed mentre si esamina il merito del suo ricorso contro il licenziamento, una settimana prima della prossima riunione sui tassi di interesse della banca centrale statunitense.

Nella sua decisione il giudice ha ritenuto che la Cook avesse una “forte probabilità” di successo su alcuni punti, tra cui la sua argomentazione secondo cui Trump avrebbe violato il Federal Reserve Act licenziandola senza “giusta causa”.

“L’interesse pubblico per l’indipendenza della Federal Reserve giustifica la reintegrazione della signora Cook”, ha aggiunto il giudice. Lisa Cook, la prima donna afroamericana a far parte del Consiglio dei governatori della Fed, è stata nominata dal presidente Joe Biden nel 2022. È stata accusata dalla fazione di Trump di aver mentito per ottenere tassi ipotecari più favorevoli nel 2021. La Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito in una recente sentenza che i funzionari della Fed possono essere rimossi solo “per giusta causa”, il che può essere interpretato come cattiva condotta o negligenza.

Nella sua sentenza, il giudice Cobb ha osservato che il caso della Cook è il primo di questo tipo di rimozione “nei 111 anni di storia della Federal Reserve” e ha messo in dubbio la natura delle accuse mosse dall’amministrazione Trump. “‘Per giusta causa’ non si intende la rimozione esclusivamente per atti commessi prima dell’insediamento”, ha scritto.

La decisione del giudice “riconosce e ribadisce l’importanza di preservare l’indipendenza della Fed da interferenze politiche illecite”, ha affermato l’avvocato della Cook, Abbe David Lowell. “Consentire al presidente di rimuovere illegalmente la governatrice sulla base di accuse infondate e vaghe metterebbe a repentaglio la stabilità del nostro sistema finanziario e minerebbe lo stato di diritto”, ha aggiunto.