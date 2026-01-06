Feldschlösschen manca sugli scaffali Denner, è guerra dei prezzi

Keystone-SDA

Cominciano a scarseggiare le birre Feldschlösschen presso Denner, Migrolino e altre società del gruppo Migros: il colosso del commercio al dettaglio è ai ferri corti con la società di Rheinfelden (AG) per una vertenza sui prezzi.

(Keystone-ATS) “Abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la fornitura dei nostri prodotti al gruppo Migros”, ha indicato all’agenzia Awp Gaby Gerber, responsabile della comunicazione di Feldschlösschen, confermando la notizia diffusa oggi dal Blick. L’azienda si rammarica della situazione e si dice fiduciosa che la gamma di birre e bevande sarà nuovamente disponibile “nel prossimo futuro”.

Oltre ai prodotti Feldschlösschen sono interessate anche le marche internazionali di birra e altre bevande del birrificio appartenente al gruppo Carlsberg. Tra queste figurano Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse e Super Bock, ma anche birre svizzere come Uszit, 1291, Hürlimann e Valaisanne, così come l’acqua minerale Rhäzünser nonché le bevande Pepsi e 7up.

Contattate dal Blick, né Feldschlösschen né Migros hanno voluto rivelare se sia stato il birrificio ad aumentare le tariffe o se sia stato il rivenditore a non voler più pagare i prezzi di acquisto precedenti. “Siamo fiduciosi di poter presto tornare a offrire la consueta selezione a prezzi equi”, si è limitato a dire un addetto stampa di Denner.

La pressione dei consumatori al momento non dovrebbe comunque essere eccessiva, poiché come da tradizione in gennaio, sulla scia del cosiddetto “Dry January”, molti inseriscono il consumo limitato di alcolici nella lista dei buoni propositi. La stagione delle grigliate e dei grandi tornei di calcio è inoltre ancora molto lontana.